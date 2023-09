Parceria entre Prefeitura de Ibaté e empresa de Araraquara viabiliza empregos

Sonho do emprego e, consequentemente, da carteira assinada já é realidade para 35 trabalhadoras de Ibaté - Crédito: Divulgação

Uma empresa de Araraquara, com o intuito de ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, realizou na última semana em parceria com a Secretaria de Promoção e Bem Estar Social de Ibaté, uma seleção para vagas femininas de Agente de Produção. O momento foi enriquecedor, e contou com a presença de um grande número de mulheres ibateenses.

A empresa esteve representada pela profissional do setor de Recursos Humanos, nas dependências do Centro de Formação Artística “Anna Ponciano Marques”, o Centro Cultural.

A intermediação de mão-de-obra feita pela Secretaria de Promoção e Bem Estar Social, tem como objetivo colocar famílias inscritas em Programas Sociais do município bem como do Governo, no mercado de trabalho.

A coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso, reforça que a ação tem por finalidade promover a integração dos usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho. “O objetivo é promover estratégias de inclusão das pessoas atendidas pelos CRAS e também as assistidas pelos serviços da assistência social para serem encaminhadas ao mercado de trabalho”, destacou. “A seleção contou com 98 mulheres inscritas, porém, 72 compareceram”, acrescentou.

O sonho do emprego e, consequentemente, da carteira assinada já é realidade para 35 trabalhadoras de Ibaté. “Na terça-feira, 12, elas participaram de uma integração, realizaram exame admissional, iniciando a jornada de trabalho na quarta-feira, 13”, concluiu.

