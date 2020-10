Para matar ex-mulher, homem se esconde em porta-malas de carro

Crédito: Arquivo Pessoal

Uma tragédia marcou a madrugada desta terça-feira, 20, na zona rural de Limeira, quando Micheli de Paiva Lima Goulart, 24 anos, foi assassinada pelo ex-marido de 38 anos na frente de uma amiga que não conseguiu impedir o crime. Para cometer o feminicídio, o autor se escondeu no porta-malas de um carro. O fato aconteceu no bairro dos Loiolas e a vítima, de 24 anos, deixa uma filha.

Consta em boletim de ocorrência que a testemunha de 39 anos foi encontrada por policiais militares alterada emocionalmente e com as mãos cheias de sangue, oportunidade em que relatou o crime. O Samu foi acionado e constatou a morte de Micheli que ainda estava dentro do carro. Segundo a mulher que testemunhou o assassinato, afirmou que o “ex” foi o responsável.

No relato aos PMs, a testemunha disse que ela e a vítima foram a uma casa de shows e quando saíram do local, perceberam que o acusado estava no porta-malas. Em segundos, partiu para cima da ex-mulher e desferiu as facadas, dizendo ainda que se Micheli não fosse dele, não seria de mais ninguém e a mataria.

Durante o bárbaro crime, a vítima gritou implorou por socorro e quando o assassino deixava o local, ele retornou e aplicou novos golpes. A testemunha tentou ainda impedir o crime, porém afirmou que foi empurrada.

Consta ainda que o assassino tem em seu histórico de registros policiais, outros casos de violência doméstica com sua ex-companheira. (com Rápido no Ar)

