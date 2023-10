Palestra esclarece idosos ibateenses sobre golpes

Crédito: Divulgação

O Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté recebeu na manhã desta quarta-feira, 11, o Sargento PM Caldeira, do 38ºBPM/I 1ª CIA Ibaté/SP, para ministrar uma palestra sobre a prevenção de golpes e crimes contra idosos.

Por serem considerados “vulneráveis”, a terceira idade se tornou o principal alvo de criminosos especializados em golpes financeiros e transferências bancárias indevidas. Além disso, com o crescimento das operações financeiras realizadas de forma on-line ou por aplicativo, inúmeros golpes e fraudes surgem diariamente, contabilizando milhares de ocorrências.

Por isso, pensando na proteção da melhor idade, a coordenadora do Centro de Convivência, Dirce Lopes Peruchi, realizou a ação sobre os principais golpes e maneiras de prevenção.

Na apresentação, SGT PM Caldeira alertou sobre os cuidados básicos para evitar a ação de golpistas e os cuidados com dados pessoais, uso de celular, abuso de confiança, golpe do pix, boleto falso, uso de cartões de banco, entre outros.

“Muitos golpistas estão agindo com ligações, se identificando como servidores do INSS ou de alguma instituição bancária solicitando dados pessoais e até bancários para atualizações de empréstimos e até de cartões do beneficiário”, disse o Sargento.

Nem todas as pessoas com idade avançada conseguem identificar que estão sendo vítimas de um golpe. Portanto, a coordenadora Dirce Lopes, solicita que os familiares e pessoas mais próximas passem a acompanhar as ligações recebidas por seus idosos e conversem mais sobre o tema em casa. “É muito importante vocês terem atenção e cautela. O barato demais pode sair caro e a ajuda de um familiar de confiança faz a diferença. Não sabe, está com dúvida, peça ajuda”, comentou.

A palestra, com cerca de uma hora de duração, contou com a presença dos frequentadores do CCMI, do secretário de Governo, Edison Fernando da Silva, da coordenadora Dirce Lopes Peruchi, da terapeuta ocupacional, Carol Tagliatela e o palestrante o Sargento PM Caldeira.

