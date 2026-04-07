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terça, 07 de abril de 2026
Região

Pai perde controle de moto e filha de 19 anos morre atropelada por carreta

07 Abr 2026 - 14h58Por Da redação
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Giovana Bragaia Gomes tinha 19 anos - Crédito: arquivo pessoal Giovana Bragaia Gomes tinha 19 anos - Crédito: arquivo pessoal

Uma jovem identificada como Giovana Bragaia Gomes, de 19 anos, morreu em um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (6), no km 169 da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba.

Segundo informações apuradas, ela estava na garupa de uma motocicleta que era conduzida por seu pai, quando o condutor perdeu o controle do veículo no sentido do bairro Santa Teresinha. Com a queda, a jovem acabou sendo atropelada por uma carreta que trafegava pela rodovia.

Equipes de resgate da concessionária Eixo e do Samu foram acionadas e prestaram atendimento no local, porém o óbito foi confirmado ainda na rodovia. A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e coordenou o trânsito, que apresentou lentidão durante o trabalho das equipes. As causas do acidente serão investigadas.

O sepultamento da jovem está marcado para as 17h desta terça-feira (7), no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em Piracicaba.

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