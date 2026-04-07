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terça, 07 de abril de 2026
Região

Pai é preso após matar o filho e liberado após justiça considerar indícios de legítima defesa

07 Abr 2026 - 14h41Por Da redação
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Plantão policial Franca - Crédito: reprodução/GCNPlantão policial Franca - Crédito: reprodução/GCN

O aposentado de 65 anos foi preso após matar o próprio filho durante uma briga familiar no Jardim Lima, em Franca. Ao ser submetido a audiência de custódia nesta terça-feira (7), ele foi solto por determinação da Justiça que considerou que o idoso é réu primário, não possui antecedentes criminais e não representa risco à sociedade. As informações são do portal GCN Franca.

Segundo a Justiça, há indícios iniciais de que o homem tenha agido em legítima defesa de terceiros, ao tentar proteger a esposa durante uma agressão. Mesmo com a liberdade provisória concedida, ele deverá cumprir medidas cautelares, como comparecimento periódico à Justiça, proibição de se ausentar da comarca por mais de sete dias sem autorização e recolhimento domiciliar no período noturno.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (6), quando, durante uma nova agressão contra a mãe, o filho, de 45 anos, teria entrado em luta corporal com o pai. Durante o confronto, o idoso conseguiu tomar a faca e desferiu golpes que causaram a morte do homem ainda no local. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, conforme informou o portal GCN Franca.

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