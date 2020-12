Pai de jovem que morreu em acidente de moto no final de semana é encontrado morto

Ricardo Rocco foi encontrado morto em casa. - Crédito: Arquivo Pessoal

É muito triste ter que noticiar que nesta quarta (2) Ricardo Rocco, aos 42 anos de idade, acabou tirando sua própria vida. Ele era pai do jovem Lucas Rocco, de 20 anos, que vítima de acidente de trânsito morreu na noite de domingo (29) na Avenida Bento de Abreu, em Araraquara.

Na oportunidade Lucas, conduzia uma motocicleta Yamaha/MT 07, cor vermelha (grande porte); por volta de 02h30 colidiu com um VW/Golf, verde, no cruzamento da Bento com a Rua Major Carvalho Filho.

Com o impacto do acidente, o carro tombou na avenida e ficou bastante danificado. Os dois condutores foram socorridos, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Segundo informações, que estão sendo apuradas pela polícia, no momento do acidente o sistema semafórico estava intermitente (amarelo), em razão do horário. O motociclista estaria pela avenida e colidiu contra o carro, que estava pela Rua Major Carvalho Filho e cruzava a avenida.

O pai de Lucas, Richard Rocco, na noite desta quarta-feira foi encontrado morto no interior de sua casa. Muito embora, a Unidade do Suporte Avançado fosse ao local após ser acionada nada pode fazer pois ele já se encontrava sem vida. (RCIA)

Como ajudar e prevenir o suicídio

Quando se suspeita que alguém pode estar com pensamentos suicidas, o mais importante é demostrar amor e empatia por essa pessoa, tentando entender o que está acontecendo e quais os sentimentos associados. Por isso, não se deve ter medo de perguntar para a pessoa se ela está se sentindo triste, deprimida e, até se está pensando em suicídio.

Depois, deve-se procurar ajuda de um profissional qualificado, como um psicólogo ou psiquiatra, para tentar mostrar à pessoa que existem outras soluções para o seu problema, que não o suicídio. Uma boa opção é ligar para o Centro de Valorização da Vida, ligando para o número 188, que se encontra disponível 24 horas por dia.

As tentativas de suicídio são, na maioria das vezes, impulsivas e, por isso, para prevenir uma tentativa de suicídio também se deve retirar todo o material que possa ser utilizado para se suicidar, como armas, comprimidos ou facas, dos locais onde essa pessoa passa mais tempo. Isto evita comportamentos de impulsividade, fazendo com que se tenha mais tempo para pensar numa solução menos agressiva para os problemas.

Lucas Rocco morreu apos colidir contra um carro em Araraquara. Foto Redes Sociais

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também