Paciente morre por febre amarela em Itirapina; SaÃºde reforÃ§a vacinaÃ§Ã£o

Hospital São José em Itirapina - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Itirapina confirmou a morte de um paciente de 55 anos por febre amarela. O homem, identificado pelas iniciais J.B.C., era residente do bairro Ubá e faleceu no dia 8 de março. Inicialmente, o óbito foi atribuído à dengue tipo D, mas exames posteriores confirmaram a infecção pelo vírus da febre amarela no último dia 19.

Diante da confirmação, a Secretaria intensificou as ações de bloqueio e vacinação na área onde o paciente morava, buscando conter a propagação da doença. O Grupo de Vigilância Epidemiológica de Piracicaba tem apoiado as medidas, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.

Vacinação e prevenção

A Secretaria reforça a importância da imunização contra a febre amarela, especialmente para moradores de áreas de risco. A vacina faz parte do calendário básico e está disponível para crianças a partir dos 9 meses, com reforço aos 4 anos.

A vacinação está sendo intensificada em março, com atendimento estendido das 7h às 20h nas seguintes unidades de saúde:

- Segunda-feira: ESF Jardim Nova Itirapina

- Terça-feira: ESF Jardim dos Indaiás

- Quinta-feira: Centro de Saúde

Nos demais meses, as salas de vacina funcionam das 7h às 16h.

Grupos prioritários incluem moradores de áreas rurais, ribeirinhas e próximas a parques, trabalhadores do campo e viajantes para regiões afetadas. A vacinação ocorre sem necessidade de agendamento prévio.

A Secretaria Municipal de Saúde pede que a população mantenha sua carteira vacinal atualizada e procure uma unidade de saúde para se imunizar, contribuindo para a prevenção da febre amarela.

