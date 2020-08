Outlet com 170 lojas será construído nas margens da rodovia Washington Luís

Crédito: Divulgação

O anúncio oficial da construção do Outlet D´Arara, com investimento de cerca de R$ 400 milhões, foi feito na manhã desta segunda-feira (24), pelo prefeito de Araraquara, Edinho Silva que estava acompanhado dos investidores.

A vinda do outlet é resultado de um parceria com fundo americano M10 Outlet Mall . O estabelecimento, que disponibilizará marcas nacionais e internacionais, contará com 170 lojas, além de um edifício garagem e uma loja de bricolagem externa. O novo empreendimento será construído em um terreno de 262 mil metros quadrados, com 120 mil metros quadrados de área construída na Rodovia Washington Luís, quilômetro 267, em frente a cervejaria Heineken. O modelo é parecido com o Outlet Premium da Rodovia dos Bandeirantes em Louveira-SP. No Brasil, outro empreendimento parecido é o Outlet Serra Gaúcha, em Canela-RS, que está em fase de construção

Oderli Feriani da Chairman do Philadelphia Bank, explicou sobre o financiamento do fundo americano M10 Outlet Mall e como será feita a construção do empreendimento.

Marco Pathe, especialista em Outlet Malls e Membro do Conselho diretor do Fundo M10 Outlet Mall, afirmou que o investimento é forte na questão do vestuário e em grandes marcas. Diz ainda que um Outlet não interfere nos negócios dos comerciantes da cidade, pois as compras são feitas em maior escala e devem atingir consumidores por cerca de 500 quilômetros.

Para o prefeito Edinho Silva, o momento é de gratidão, “um investimento desta envergadura e que pode trazer para cidade cerca de três mil empregos, só podemos agradecer. Seremos referencia para o comércio varejista da região e com isso mudaremos a dinâmica do comércio local, estamos colocando Araraquara em sintonia com a modernidade.

Estiveram também presentes no evento Cleunice Rosado, diretora de Business do Philadelphia Bank, Marcelo Fuchs, sócio gestor da Minervo Fuchs Engenharia, Silvio e Eduardo Delfino, da Delfino Imóveis S/A. (RCIA)

