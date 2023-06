Outlet com 170 lojas que será construído nas margens da Washington Luís é lançado oficialmente

SIGA O SCA NO

O fundo de investimento norte-americano M10, responsável pelo empreendimento que será construído na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara, apresentou o projeto atualizado que receberá R$ 400 milhões, reunindo 170 lojas de marcas nacionais e internacionais, restaurantes e outras comodidades. Além do centro de compras, também foi apresentado, através de vídeo, o hotel de padrão executivo (5 estrelas) que deverá ser construído anexo ao centro de compras, com 120 suítes, centros de eventos, bar e restaurante.

A obra será executada pela empresa Global Projects Brasil (GPB), que foi representada por Joaquim Monteiro e Sócrates Melo na cerimônia, sob a gestão da Minerbo-Fuchs, representada pelo sócio-gestor Marcos Minerbo.

Segundo os empresários, a construção civil do empreendimento poderá gerar até 2,5 mil empregos diretos e 1 mil indiretos no interior de São Paulo, com previsão de término em 2025. Após a conclusão e inauguração, o empreendimento ainda deve abrir mais de 1 mil vagas de emprego nos setores de comércio e hotelaria.

