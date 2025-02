Orçamento salta 200% desde 2012 e chega a R$ 215 milhões

A produção de produtos para alimentação de pets é uma das grandes cadeias econômicas de Descalvado - Crédito: divulgação

O município de Descalvado mostra sinais de pujança de sua economia. Além de manter o quinto PIB da região (R$ 2 bilhões) segundo a Fundação SEADE e de receber repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) muito próximos dos níveis de Porto Ferreira, que é quase duas vezes maior, a Lei Orçamentária anual também revela este progresso.

Entre os anos de 2012 e 2024, apesar de todas as crises econômicas e políticas pelos quais o Brasil vem passando, Descalvado deu um salto de cerca de R$ 150 milhões em seu orçamento municipal. A Lei Orçamentária Anual (legislação que prevê receita e despesa municipais) de 2012 era de R$ 75 milhões. Em 2024 este orçamento chegou a R$ 215 milhões. O salto exato foi de R$ 140 milhões, o que mostra um crescimento de arrecadação de quase 200% no período.

Descalvado tem um parque industrial considerável, marcado principalmente pelos produtores de ração animal, da chamada cadeia pet food, além de ser também muito forte na mineração e na agropecuária, com destaque para a bacia leiteira e também para a produção de milho e de cana-de-açúcar. A cidade tem forte relação com a Usina Ipiranga, localizada no município e na Usina Santa Rita, de Santa Rita do Passa Quatro.

Analisando os números ano a ano podemos constatar que com exceção do ano de 2015, quando o orçamento recua de R$ 96 milhões para R$ 93 milhões, nos demais exercícios orçamentários só existe avanço. De 2012 para 2013 foi de R$ 8,4 milhões. De 2013 para 0 ano seguinte foi de quase R$ 13 milhões. De 2015 para 2016 houve um avanço de aproximadamente R$ 5 milhões. De 2016 para 2017 o orçamento cresceu menos, apenas R$ 400 mil. Mas nos anos seguintes estes números voltaram a ser vultosos. De 2017 para 2018, a Lei Orçamentária Anual apresentou previsão de arrecadação R$ 5,5 milhões maior. De 2018 para 2019 este avanço foi de R$ 8,6 milhões. De 2019 para 2020, o salto foi de R$ 5 milhões. E de 2020 para o ano atual foi de R$ 9 milhões. De 2021 para 2022 chega a R$ 22 milhões e segue crescendo até chegar a R$ 215 milhões em 2024.

ORÇAMENTOS DE DESCALVADO ENTRE 2012 E 2021

2012 – R$ 75.000.000,00

2013 – R$ 83.400.000,00

2014 – R$ 96.249.900,00

2015 – R$ 93.276.580,00

2016 – R$ 98.100.000,00

2017 – R$ 98.500.000,00

2018 – R$ 104.000.000,00

2019 – R$ 112.696.926,00

2020 – R$ 117.939.841,00

2021 – R$ 126.450.608,00

2022 – R$ 148.000.000,00.

2023 – 194.570.000,00

2024 – 215.088.086,00

