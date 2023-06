Operação policial em Ibaté resulta na apreensão de quase um quilo e meio de cocaína

SIGA O SCA NO

Parte do material apreendido durante a operação policial em Ibaté - Crédito: Divulgação

Policiais civis de Ibaté sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Júnior, com o apoio da Guarda Municipal da cidade, após trabalho de inteligência realizado pelo Setor de Investigação e Capturas, deflagraram na manhã desta quinta-feira, 15, uma operação com a finalidade de combate ao crime de tráfico de drogas nos bairros CDHU e Antônio Moreira.

Durante os trabalhos das autoridades policiais, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão em flagrante de dois suspeitos, além de um adolescente infrator.

Ao final dos trabalhos, foram apreendidos 1,323 quilo de cocaína, uma planta de maconha, 632 pinos com cocaína, aproximadamente 25 mil pinos vazios e diversos apetrechos utilizados no tráfico de drogas, como balanças de precisão, plástico filme e celulares.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e recolhidos ao centro de triagem de São Carlos. Todo o material foi apreendido.

