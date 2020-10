Operação policial desarticula tráfico de drogas em Ibaté

01 Out 2020 - 16h17

Com oito mandados de busca e apreensão e cinco pedidos de prisões temporárias, policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), liderados pelo delegado Miguel Carlos Capobianco e com a participação do Canil da Guarda Municipal de São Carlos, realizaram na manhã desta quinta-feira, 1, em Ibaté, a primeira etapa da Operação Initium, que desarticulou o tráfico de entorpecentes em Ibaté.

Três suspeitos foram detidos, enquanto que outros dois continuam foragidos. Em entrevista, Capobianco relatou que futuramente a operação terá sequência com a realização, possivelmente, de outras duas etapas.

Segundo o delegado da Dise, o Centro de Inteligência da Polícia, com informações privilegiadas, conseguiu chegar aos suspeitos e desta forma foram solicitados os mandados e as prisões temporárias com duração de 30 dias.

Em uma rápida e eficiente ação, três suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Ibaté onde foram instaurados inquéritos e posteriormente recolhidos ao Centro de Triagem.

DENÚNCIAS ANÔNIMAS

Capobianco enfatizou ainda que denúncias anônimas podem ser realizadas à Dise através do fone 16 3374-1209. “O fone é WhatsApp e o sigilo é absoluto. As denúncias podem ser efetuadas com toda segurança”, relatou o delegado.

