Operação policial contra o crime organizado é realizada em Araraquara

Movimentação policial da frente da delegacia - Crédito: Flávio Fernandes/Colaborador SCA

A Polícia Militar de Araraquara, juntamente com o GAECO e o BAEP, deflagrou na manhã desta quinta-feira (21) a Operação Trívia, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão de indivíduos com envolvimento com o crime organizado.

A operação foi realizada em diversos bairros da cidade, incluindo Vale Verde, Jardim Brasil, Jardim Arco-Íris, Selmy Dei, Adalberto Roxo, São Rafael e Cruzeiro do Sul, Laura Molina.

No total, foram cumpridos sete mandados de prisão, sendo seis de adultos e um de menor. Além disso, três pessoas foram conduzidas ao Distrito Policial, sendo uma mulher e dois homens.

Durante as buscas, foram apreendidos drogas, um simulacro de arma de fogo e uma bicicleta.

A operação contou com o emprego de 100 policiais militares, 27 viaturas, uma aeronave e dois cães.

Leia Também