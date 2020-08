"Operação Paz e Ordem" impede realização de festas raves em Dourado e Ibaté

Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar impediu na noite desta sexta-feira (7) a realização de duas festas raves em Dourado e Ibaté. A ação policial recebeu o nome de "Paz e Ordem". Neste momento de pandemia não é permitido este tipo de evento que gera aglomeração de pessoas.

Após informações obtidas nas redes sociais de que no local conhecido como Pau Dobrado, em Dourado, haveria uma rave e encontro de carros, os policiais sob o comando do sargento Patrick desencadearam a operação e fiscalizaram vários veículos e condutores. Alguns foram autuados. O organizador da festa foi notificado e desistiu de realizar a rave.

Já em Ibaté, a equipe do sargento R. Neto realizou uma operação no Distrito Industrial, no local conhecido como "Rave de Ibaté" e após algumas abordagens e fiscalizações, o evento não aconteceu.

