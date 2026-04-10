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sexta, 10 de abril de 2026
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Operação Inconfidentes prende jovem por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito

10 Abr 2026 - 15h27Por Jessica CR
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Operação Inconfidentes prende jovem por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito -

Na manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Civil realizou uma ação no âmbito da Operação Inconfidentes e prendeu um jovem de 20 anos por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito.

O cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara Regional das Garantias da 6ª Região, ocorreu em um imóvel localizado no bairro Parque Juca de Moraes.

Durante as buscas, foram apreendidos pinos contendo substância análoga à cocaína, ependorfs vazios, dinheiro em espécie, além de materiais utilizados para embalar e preparar entorpecentes. Também foram localizados uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas à comercialização de drogas.

Diante dos fatos, o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

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