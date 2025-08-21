Operação em Descalvado desarticula esquema de furto de 30 toneladas de ração; dois homens são presos

Policiais em uma fazenda - Crédito: Lourival Izaque

Uma operação conjunta do Deinter-3 de Ribeirão Preto, com apoio Grupo de Investigações em Área Rural (GIAR) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, resultou na prisão de dois homens envolvidos em um esquema de furto e receptação de ração animal em grande escala. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (20), na zona rural de Descalvado.

O esquema

As investigações apontaram que uma caminhonete Chevrolet S-10, prata, ano 1997, placas de Descalvado, era utilizada para transportar cargas de ração furtadas de uma fazenda local. O destino da carga era uma residência na rua Sebastião Lacerda, próxima à estrada que liga Descalvado à Usina Santa Rita, onde o produto era comercializado.

Durante campana, policiais civis observaram intensa movimentação de veículos no imóvel: motoristas paravam e recebiam sacos de ração vendidos pelo proprietário. Em seguida, a caminhonete suspeita entrou na garagem da casa, confirmando a denúncia recebida pelos investigadores.

Apreensão e confissões

Na abordagem, foram encontrados sete sacos de ração de 45 quilos cada, totalizando 315 quilos. Um mecânico de manutenção, de 44 anos, confessou o crime e indicou sua residência dentro da fazenda onde trabalhava. No local, os policiais localizaram ainda seis cartuchos intactos de munição calibre 36 e 28.

Ele relatou que realizava os furtos há cerca de seis meses, sempre entregando o material ao proprietário da casa investigada, um ajudante geral de 50 anos, responsável pela guarda e venda da ração. Segundo a DIG, o grupo chegou a subtrair em média 1,2 tonelada de ração por semana, o que corresponde a 30 toneladas de carga furtada ao mês.

Prisões e desfecho

O ajudante geral confessou participação na receptação e venda dos produtos. Ambos foram conduzidos à sede da DIG em São Carlos. O ajudante geral pagou fiança de R$ 2 mil e foi liberado. Já o mecânico de manutenção, proprietário da caminhonete, foi autuado em flagrante por furto qualificado, receptação, posse irregular de munição e associação criminosa.

A caminhonete foi apreendida e os sacos de ração recuperados foram devolvidos ao empresário proprietário da carga. O mecânico foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira (21).

