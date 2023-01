Operação do Denarc apreende mais de R$ 500 mil, drogas e munições em Araraquara

Crédito: Reprodução/Araraquara Agora

Uma mega operação do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) prendeu dois traficantes e fez capturas de diversos materiais, drogas e bens em Araraquara na manhã da última quarta-feira (11). Para se ter uma ideia do trabalho dos policiais, que vieram de São Paulo, mais de R$ 560 mil foram apreendidos, assim como armas de fogo e mais de 50 kg de maconha.



Policiais civis da equipe Falcão 44, do Denarc, estiveram em Araraquara e abordaram um carro VW/Voyage. Após buscas no interior, tabletes de substância esverdeadas que aparentavam ser maconha (contabilizados depois em 56 tabletes) foram localizados, o que motivou a continuidade da operação na residência em que o veículo saiu. No imóvel, os policiais encontraram mais um suspeito, junto com outro veículo, alta quantidade de dinheiro em espécie em notas trocadas, 20 tabletes de pasta base, armas de fogo, acessórios e munições.



Ao Araraquara Agora, o delegado Fernando Santiago, do Denarc, esclareceu que policiais já faziam uma campana na região e no dia da região eles viram a real possibilidade de que os suspeitos estivessem praticando a guarda de entorpecentes. Imagens da investigação mostram o momento em que materiais são levados do furgão para dentro da residência e a hora em que o carro também entra no local pela garagem e sai depois de um tempo.



"Como a gente já investigava esse imóvel por estar provavelmente servindo de local para a guarda de drogas, a gente imaginou e depois concluiu que o que a gente acreditava era verdade, que esse furgão provavelmente traria as drogas para essa casa e essas drogas seriam distribuídas para outros locais da região através de outros veículos. No caso especificamente dessa data, o veículo Voyage. Mas a gente já tinha percebido que esse furgão era utilizado em outras vezes. Os carros, mais variáveis, entravam e saíam da garagem", detalhou o delegado.



A mega operação teve êxito em apreender R$ 565.899 em dinheiro, 55,250 kg de maconha, 20,650 kg de pasta base e dois veículos (micro-ônibus Fiat/Iveco e um VW/Voyage). Além disso, três armas de fogo também foram encontradas: revólver calibre 357, pistola Colt calibre 45 e pistola Taurus calibre 380. Os policiais também capturaram armas brancas, como uma faca, taser e uma besta (arco e flecha), além de um grande volume de munições de diversos calibres.



Duas capas de colete balístico com insígnia da Polícia Militar de São Paulo e outras duas com insígnia da Polícia Civil de São Paulo também foram apreendidas, assim como munições de diversos calibres. Um binóculo, caderno com anotações, aparelhos celulares e uma balança completam a lista de itens apreendidos na mega operação, realizada na Avenida João Marciano Teodoro, no Jardim das Palmeiras.

(Araraquara Agora)

