Operação Barretos: confira as principais ações e pontos de atuação do DER-SP

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), inicia nesta quinta-feira (21) a Operação Barretos, ação especial voltada à segurança viária e à fluidez do tráfego durante os dez dias da 70ª Festa do Peão de Barretos, que acontece de 21 a 31 de agosto.



Para atender ao aumento de veículos previsto na região, especialmente nos acessos ao Parque do Peão, o DER-SP mobilizará 62 colaboradores e 22 veículos operacionais, entre caminhonetes, picapes, vans, guinchos leves e pesados, viaturas de combate a incêndio e veículo de apreensão de animais. A operação também contará com três Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), instalados em pontos estratégicos para fornecer orientações em tempo real, alertas de segurança e informações úteis aos motoristas.



Durante o período da operação, as equipes de inspeção de tráfego atuarão de forma intensiva para agilizar o atendimento a ocorrências, manter a fluidez e garantir boas condições viárias nas rodovias sob administração do DER-SP.



“A Operação Barretos é uma ação integrada que envolve planejamento, tecnologia e diálogo com os condutores. Trabalhamos para que os milhares de visitantes tenham acesso seguro ao evento, com tranquilidade e responsabilidade nas rodovias”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.



Além das ações operacionais, o DER-SP promoverá atividades de conscientização e mudança de comportamento dos condutores por meio do Programa Jovens Motociclistas. A experiência é gratuita, aberta ao público, e inclui a dinâmica “Consciência x Culpa”, que, a partir de uma seleção de perguntas, traça o perfil de cada participante e estimula a reflexão sobre atitudes cotidianas no trânsito.



Principais ações e locais de atuação

Sinalização

SP 326 – km 431 (Acesso ao Rio da Pedras)

SP 326 – km 428,7 (Saída Posto Guerra)

SP 425 – km 97 (Acesso Avenida das Comitivas)

SPD 428/326 – km 0,1 (Rotatória de acesso ao Parque do Peão – Van)

Inspeção

SP 326 – do km 426 ao km 433

SP 425 – do km 92 ao km 100

Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs)

SP 326 – km 428,2 – sentido norte

SP 425 – km 101,5 – sentido leste

SP 425 – km 93 – sentido oeste

Programa Jovens Motociclistas

22/08 – SP 326 – km 427,5 – das 13h às 17h

23/08 – SP 425 – km 95,5 – das 13h às 17h

24/08 – SP 425 – km 95,5 – das 13h às 17h

