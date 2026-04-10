Ônibus pega fogo na Washington Luís; passageiros escapam ilesos

Crédito: ARTESP

Um ônibus foi atingido por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (10), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 197, em Corumbataí (SP). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, o veículo seguia no sentido norte quando, durante o trajeto, um dos passageiros percebeu que o motor estava em chamas. O motorista interrompeu a viagem imediatamente, parando o ônibus em um trecho sem acostamento.

Equipes de atendimento foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram que o motorista e os 31 passageiros já haviam sido encaminhados em segurança para a base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), todos sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado e conseguiu controlar o incêndio por volta das 4h30. Ainda segundo a concessionária, foi solicitado outro ônibus para dar continuidade à viagem dos passageiros.

A pista chegou a ter interdição parcial, incluindo o acostamento e uma das faixas, mas não houve registro de congestionamento significativo. As condições climáticas eram favoráveis no momento do incidente.

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