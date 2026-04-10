(16) 99963-6036
sexta, 10 de abril de 2026
Região

Ônibus pega fogo na Washington Luís; passageiros escapam ilesos

10 Abr 2026 - 10h42Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ônibus pega fogo na Washington Luís; passageiros escapam ilesos - Crédito: ARTESP Crédito: ARTESP

Um ônibus foi atingido por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (10), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 197, em Corumbataí (SP). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, o veículo seguia no sentido norte quando, durante o trajeto, um dos passageiros percebeu que o motor estava em chamas. O motorista interrompeu a viagem imediatamente, parando o ônibus em um trecho sem acostamento.

Equipes de atendimento foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram que o motorista e os 31 passageiros já haviam sido encaminhados em segurança para a base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), todos sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado e conseguiu controlar o incêndio por volta das 4h30. Ainda segundo a concessionária, foi solicitado outro ônibus para dar continuidade à viagem dos passageiros.

A pista chegou a ter interdição parcial, incluindo o acostamento e uma das faixas, mas não houve registro de congestionamento significativo. As condições climáticas eram favoráveis no momento do incidente.

Leia Também

Magdalena deixa apresentação do “Jornal da EP” após polêmica
Pediu pra sair10h15 - 10 Abr 2026

Magdalena deixa apresentação do “Jornal da EP” após polêmica

Motociclista que morreu após colisão com caminhão guincho em alça de acesso é identificada na região
Tristeza Na Região21h43 - 09 Abr 2026

Motociclista que morreu após colisão com caminhão guincho em alça de acesso é identificada na região

Motociclista morre após colisão com caminhão guincho em alça de acesso da SP-255 na região
Triste20h02 - 09 Abr 2026

Motociclista morre após colisão com caminhão guincho em alça de acesso da SP-255 na região

Evento “Ibaté em Ação” é adiado para o dia 25 de abril por previsão de chuva
Região19h10 - 09 Abr 2026

Evento “Ibaté em Ação” é adiado para o dia 25 de abril por previsão de chuva

Operação conjunta apreende armas, munições e aves silvestres em Ibaté
Jardim Cruzado15h46 - 09 Abr 2026

Operação conjunta apreende armas, munições e aves silvestres em Ibaté

Últimas Notícias