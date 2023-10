Ônibus de excursão religiosa tomba e 12 morrem em rodovia da região

Ônibus é retirado por guincho após o acidente - Crédito: Reprodução/Thathi

Doze pessoas morreram e pelo menos outros 13 ficaram feridas no final da tarde deste domingo (1º), depois que um ônibus tombou na altura do quilômetro 180 da rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), na cidade de Guatapará, distante 65 quilômetros de São Carlos. As vítimas voltavam da cidade de Tambaú, conhecida pelos milagres atribuídos ao Padre Donizeti, onde participaram de uma missa. Eles pararam no distrito de Cachoeira de Emas, em Pirassununga, onde almoçaram e seguiam para Monte Alto.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, no entanto, a forte chuva que caia no momento do tombamento do ônibus pode ter contribuído.

No local morreram sete mulheres e um homem. Os feridos foram levados para hospitais da cidade de Ribeirão Preto. Quatro não resistiram e acabaram falecendo entre a noite de ontem e a madrugada desta segunda-feira (2).

A Prefeitura Municipal de Monte Alto decretou luto oficial. "Este é um dos momentos mais tristes de nossa centenária história. Nossa equipe se mobilizou ao longo da noite em várias frentes, indo ao local, visitando hospitais da região e oferecendo suporte", diz trecho de comunicado oficial publicado nas redes sociais.

Leia Também