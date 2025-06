Ônibus da Paraty com 15 pessoas se envolve em acidente na Washington Luís

Crédito: Artesp

Um engavetamento envolvendo três veículos, entre eles um ônibus com 15 passageiros, foi registrado na tarde desta quinta-feira (5), no km 269 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital/interior, na altura de Araraquara.

Segundo informações da Artesp, o trânsito fluía lentamente no local quando, por motivos ainda a serem apurados, o ônibus colidiu na traseira de um utilitário Fiorino. Com o impacto, a Fiorino foi projetada contra um automóvel Tracker. Os dois veículos leves pararam no canteiro central da via, enquanto o ônibus permaneceu no acostamento.

Felizmente, todas as 18 pessoas envolvidas no acidente incluindo os passageiros do ônibus saíram ilesas. Os passageiros do ônibus foram transferidos para outro coletivo e seguiram viagem.

