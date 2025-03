Um ônibus que trafegava pela Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital/interior, pegou fogo na madrugada desta terça-feira (11), na altura do km 198, em Corumbataí. O incêndio começou por volta das 6h09 e mobilizou equipes da concessionária Eixo SP, da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros.

Segundo relatos coletados no local pela Artesp, o motorista percebeu as chamas na traseira do veículo e parou no acostamento para averiguar. O fogo, no entanto, se alastrou rapidamente, exigindo a evacuação imediata dos passageiros. O incêndio foi parcialmente controlado às 6h30 e totalmente extinto às 6h40.

O ônibus transportava 22 passageiros e seguia do Rio de Janeiro para o Maranhão. Felizmente, todos os ocupantes saíram ilesos e recusaram atendimento médico.

Devido à ocorrência, a faixa da direita da rodovia e o acostamento foram interditados. A pista foi totalmente liberada às 7h12, mas o acostamento segue bloqueado.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. O tráfego na região já está normalizado.

