Ônibus colide em veículo da concessionária

Um acidente envolvendo um ônibus e um veículo utilitário foi registrado na manhã deste domingo (1º) na rodovia SP-333, na altura do km 150, no município de Taquaritinga.

Segundo informações da concessionária, o coletivo Mercedes-Benz, que seguia de Belo Horizonte (MG) com destino a Umuarama (SP), colidiu com uma VW Saveiro da Ecovias que estava parada no acostamento. O motorista do ônibus, ao realizar uma manobra de ré, não percebeu a presença do utilitário atrás do veículo, ocasionando o impacto.

Duas pessoas estavam envolvidas no acidente. O condutor do ônibus saiu ileso, enquanto o motorista da Saveiro sofreu ferimentos leves.

