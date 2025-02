Ônibus bate na traseira de caminhão na Washington Luís

Na madrugada desta segunda-feira (17), um acidente foi registrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 201+100, em Itirapina. Segundo relatos da Artesp, um motorista de um ônibus trafegava no sentido capital/interior, quando se deparou com um caminhão em baixa velocidade. Sem tempo hábil para desviar, ele acabou colidindo na traseira do caminhão. Ninguém se feriu.

A empresa responsável pelo ônibus providenciou outro veículo para levar os passageiros. A rodovia não precisou ser interditada.

