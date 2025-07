Ônibus atropela três bois na SP-330

Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na madrugada desta segunda-feira (7) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro (SP). Um ônibus de viagem atropelou três bovinos que estavam soltos na pista e, em seguida, os animais foram atingidos por uma carreta e um caminhão que vinham logo atrás.

De acordo com informações da concessionária Intervias e da Polícia Militar Rodoviária, o ônibus Volvo Marcopolo, que seguia de São Paulo para Caldas Novas (GO), trafegava pela faixa da direita de rolamento quando se deparou com os animais. O motorista não conseguiu frear a tempo e atropelou os bovinos. A carreta Mercedes-Benz Axor, que estava vazia, e um caminhão carregado com 11 toneladas de gordura vegetal, também colidiram com os animais que ficaram caídos na pista.

Apesar da gravidade da ocorrência, nenhuma pessoa ficou ferida. O ônibus transportava 60 passageiros, todos ilesos. Os motoristas da carreta e do caminhão também não se feriram.

