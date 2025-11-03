(16) 99963-6036
segunda, 03 de novembro de 2025
Região

Ônibus atropela cavalo na Rodovia Anhanguera, em Leme

03 Nov 2025 - 08h21Por Erika
Ônibus atropela cavalo na Rodovia Anhanguera, em Leme - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Um ônibus que seguia pela Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do quilômetro 184, em Leme (SP), se envolveu em um acidente por volta das 6h desta segunda-feira (3). Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, o veículo trafegava no sentido Sul quando atropelou um cavalo que saiu do canteiro central e invadiu a pista.

O motorista não conseguiu desviar a tempo e acabou atingindo o animal. Após o impacto, o ônibus parou no canteiro central da rodovia. Nenhum dos 18 ocupantes, entre motorista e passageiros, ficou ferido.

O animal morreu no local e foi removido para o canteiro lateral. A equipe de conservação da concessionária foi acionada para realizar o sepultamento do animal e seu proprietário não havia sido identificado até o encerramento da ocorrência.

O tráfego não precisou ser interditado, e o ônibus seguiu viagem com destino a Cordeirópolis (SP). 

