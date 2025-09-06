(16) 99963-6036
sábado, 06 de setembro de 2025
Onça-parda morre atropelada na Rodovia Washington Luís

06 Set 2025 - 10h17Por Da redação
Na manhã deste sábado (6), uma onça-parda foi encontrada morta às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 313+500, próximo ao distrito de São Lourenço do Turvo, em Matão.

Segundo informações, um cabo da Polícia Militar que passava pelo local avistou o animal caído no acostamento e acionou a concessionária Econoroeste para realizar a remoção. A onça, de grande porte, apresentava diversos ferimentos provocados pelo impacto.

Ainda não há informações sobre o veículo que atropelou o felino. Moradores de propriedades rurais da região relataram avistamentos recentes de uma onça, que pode ser o mesmo animal. A remoção do corpo ocorreu por volta das 7h40.

 

