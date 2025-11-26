(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Jardim Cruzado

Oficina irregular é fiscalizada em Ibaté; quatro veículos são recolhidos

26 Nov 2025 - 13h39Por Da redação
Oficina irregular é fiscalizada em Ibaté; quatro veículos são recolhidos - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Na manhã desta quarta-feira (26), uma ação conjunta da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e equipe de Fiscalização da Prefeitura de Ibaté resultou na autuação de uma oficina mecânica que operava de forma irregular no Jardim Cruzado.

A operação ocorreu por volta das 9h30,  após diversas denúncias de moradores sobre a existência de veículos abandonados e serviços mecânicos sendo realizados no passeio público.

Segundo apurado, o estabelecimento não possuía registro de funcionamento e mantinha automóveis em manutenção sobre a calçada, além de outros estacionados na via em situação de abandono, gerando risco à saúde pública e ao trânsito local.

Durante a ação, o proprietário foi autuado administrativamente pela equipe de fiscalização municipal. Ao todo, quatro veículos foram recolhidos.

 

