(16) 99963-6036
segunda, 03 de novembro de 2025
Região

Ocorrência de violência doméstica é registrada em Ibaté

03 Nov 2025 - 11h36Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Delegacia de Polícia de Ibaté - Crédito: divulgaçãoDelegacia de Polícia de Ibaté - Crédito: divulgação

Na tarde do último sábado (1º), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada no Jardim Menzani, em Ibaté (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação envolveu um jovem de 18 anos, uma mulher de 32 anos e outra de 33 anos. As partes apresentaram versões divergentes sobre o que teria acontecido.

Segundo o relato do rapaz, ele teria sido agredido ao tentar intervir em uma briga entre sua ex-companheira e sua atual namorada. Já a mulher de 32 anos afirmou ter sido agredida pelo ex-companheiro e alegou que ele descumpriu uma medida protetiva anteriormente solicitada na comarca de Ibaté.

A terceira envolvida, de 33 anos, negou manter qualquer relacionamento com o rapaz e também relatou ter sido agredida durante o desentendimento.

Os policiais verificaram no sistema judiciário que não havia registro de intimação referente à medida protetiva mencionada. As partes foram orientadas quanto aos procedimentos legais e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaté para as devidas providências.

Ninguém ficou gravemente ferido.

Leia Também

Acidente com vítima fatal é registrado em Porto Ferreira
Região10h21 - 03 Nov 2025

Acidente com vítima fatal é registrado em Porto Ferreira

Ônibus atropela cavalo na Rodovia Anhanguera, em Leme
Região08h21 - 03 Nov 2025

Ônibus atropela cavalo na Rodovia Anhanguera, em Leme

Suspeito de estuprar menina de 12 anos é preso em Analândia
Região07h34 - 03 Nov 2025

Suspeito de estuprar menina de 12 anos é preso em Analândia

Homem é preso em flagrante por estupro e cárcere privado em Santa Rita do Passa Quatro
Região16h25 - 02 Nov 2025

Homem é preso em flagrante por estupro e cárcere privado em Santa Rita do Passa Quatro

Vento e chuva causam queda de árvore sobre linha férrea em Itirapina
Região16h10 - 02 Nov 2025

Vento e chuva causam queda de árvore sobre linha férrea em Itirapina

Últimas Notícias