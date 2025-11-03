Ocorrência de violência doméstica é registrada em Ibaté

Delegacia de Polícia de Ibaté - Crédito: divulgação

Na tarde do último sábado (1º), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada no Jardim Menzani, em Ibaté (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação envolveu um jovem de 18 anos, uma mulher de 32 anos e outra de 33 anos. As partes apresentaram versões divergentes sobre o que teria acontecido.

Segundo o relato do rapaz, ele teria sido agredido ao tentar intervir em uma briga entre sua ex-companheira e sua atual namorada. Já a mulher de 32 anos afirmou ter sido agredida pelo ex-companheiro e alegou que ele descumpriu uma medida protetiva anteriormente solicitada na comarca de Ibaté.

A terceira envolvida, de 33 anos, negou manter qualquer relacionamento com o rapaz e também relatou ter sido agredida durante o desentendimento.

Os policiais verificaram no sistema judiciário que não havia registro de intimação referente à medida protetiva mencionada. As partes foram orientadas quanto aos procedimentos legais e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaté para as devidas providências.

Ninguém ficou gravemente ferido.

