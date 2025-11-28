(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Região

Obras no esgoto causam interdição total de rua em Ibaté nesta sexta

28 Nov 2025 - 11h23Por Jessica Carvalho R.
O Departamento de Água e Esgoto de Ibaté (DAE) realiza, nesta sexta-feira (28), serviços de manutenção no sistema de esgoto na Rua Nicola Herculi, via que liga os bairros Jardim Icaraí e Jardim Mariana.

De acordo com o DAE, a intervenção é necessária para garantir o bom funcionamento da rede e evitar futuros transtornos aos moradores. Por causa dos trabalhos, a rua permanece totalmente interditada durante todo o dia.

A recomendação é para que motoristas evitem circular pelo trecho e busquem rotas alternativas até a conclusão do serviço. O DAE pede a compreensão dos moradores e reforça que a intervenção é temporária e essencial para a melhoria do sistema de saneamento da cidade.

