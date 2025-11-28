Obras no esgoto causam interdição total de rua em Ibaté nesta sexta

O Departamento de Água e Esgoto de Ibaté (DAE) realiza, nesta sexta-feira (28), serviços de manutenção no sistema de esgoto na Rua Nicola Herculi, via que liga os bairros Jardim Icaraí e Jardim Mariana.

De acordo com o DAE, a intervenção é necessária para garantir o bom funcionamento da rede e evitar futuros transtornos aos moradores. Por causa dos trabalhos, a rua permanece totalmente interditada durante todo o dia.

A recomendação é para que motoristas evitem circular pelo trecho e busquem rotas alternativas até a conclusão do serviço. O DAE pede a compreensão dos moradores e reforça que a intervenção é temporária e essencial para a melhoria do sistema de saneamento da cidade.

