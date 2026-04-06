Obras em passarela da Washington Luís começam nesta terça e alteram trânsito em Santa Gertrudes

A concessionária Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza nesta terça-feira (7) a primeira etapa das obras de içamento e instalação de rampas metálicas na passarela localizada no km 169 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Santa Gertrudes.

Os serviços, que estavam inicialmente previstos para ocorrer entre os dias 16 e 18 de março, foram reagendados devido às condições climáticas desfavoráveis.

A intervenção faz parte do programa de adequação das passarelas às normas de acessibilidade e inclui a instalação de 11 módulos metálicos, que permitirão o uso seguro da estrutura por todos os pedestres.

Para a realização dos içamentos com guindastes, será necessária a interdição da via marginal no sentido Interior nesta terça-feira (7). Haverá bloqueio da alça de acesso à marginal e também do retorno existente no dispositivo. Como alternativa, os motoristas deverão utilizar o retorno localizado no km 172 da rodovia.

Já na pista sentido Capital, as intervenções estão previstas para a próxima semana, com estreitamento de faixa na via marginal, o que permitirá a continuidade do fluxo de veículos durante a execução dos trabalhos.

Toda a operação contará com sinalização especial, seguindo as exigências técnicas de segurança para proteger tanto os usuários quanto as equipes envolvidas. As informações sobre as restrições também serão exibidas nos painéis eletrônicos ao longo da rodovia.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitando a sinalização e os limites de velocidade, a fim de garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante o período das obras.

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