Nutricionistas promovem conscientização alimentar para alunos da Rede Municipal de Ibaté

Atividade começou com uma proposta lúdica: crianças foram convidadas a desenhar como imaginam a cozinha de suas próprias casas - Crédito: Divulgação

A equipe de nutricionistas da Rede Municipal de Ensino de Ibaté realizou atividades de educação alimentar e nutricional nas escolas Alice Rossito Cervoni e Antônio Deval.

O principal objetivo da ação foi estimular a valorização do trabalho das merendeiras, além de incentivar o consumo da alimentação escolar, tão essencial para o desenvolvimento das crianças, especialmente nas escolas de período integral, onde os alunos permanecem grande parte do dia.

A atividade começou com uma proposta lúdica, já que as crianças foram convidadas a desenhar como imaginam a cozinha de suas próprias casas. Em seguida, cada aluno recebeu uma touca higiênica e participou de um passeio pela cozinha da escola, acompanhados pelas nutricionistas e as cozinheiras.

Durante o percurso, os alunos puderam conhecer de perto os espaços, utensílios e equipamentos utilizados no preparo das refeições. Ao final, desenharam como perceberam a cozinha da escola, refletindo suas observações.

A atividade foi encerrada com uma roda de conversa sobre a importância da alimentação escolar, reforçando bons hábitos alimentares e estimulando as crianças a valorizarem e consumirem as refeições oferecidas na escola.

De acordo com as nutricionistas Giovanna Donofre e Letícia Oliveira, aproximar os alunos da rotina da cozinha escolar, de forma lúdica e interativa, contribui não apenas para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, mas também para o reconhecimento e valorização dos profissionais que cuidam da alimentação no ambiente escolar.

