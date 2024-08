Novos radares começam a operar em rodovias da região

Radares -

A partir da próxima sexta-feira (9), três novos radares entrarão em operação no trecho administrado pela concessionária Eixo SP. Serão dois equipamentos na SP 225 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na altura de Pederneiras e outro em Bauru. E um equipamento na SP 304 - Rodovia Geraldo de Barros, em São Pedro. Veja abaixo a localização de cada um dos novos aparelhos e as velocidades máximas permitidas nesses pontos.

Os radares iniciam funcionamento após homologação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela fiscalização e aplicação das multas. A instalação dos equipamentos atende a uma determinação do contrato de concessão. A autorização para o início de operação dos novos radares foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (2).

Veja abaixo os locais onde começam a operar os novos equipamentos.

SP 225 – km 200+300 (pista Leste), em Pederneiras – Limites: 110/90

SP 225 - km 226+000 (pista Leste), em Bauru - Limites: 110/90

SP 304 - km 199+000 (pista Leste/Oeste), em São Pedro - Limites 100/80

