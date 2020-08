Novos Guardas Municipais de Ibaté já começam a atuar em ocorrências

Dez novos Guardas Municipais de Ibaté, que foram recentemente efetivados pela Prefeitura Municipal, já estão atuando em ocorrências nos bairros da cidade, após concluírem a primeira fase do curso de formação que contou com aulas práticas e teóricas

A contratação feita pela Prefeitura representa um aumento de 25% no efetivo da corporação em Ibaté, que passou a contar com 41 agentes e marca o início do processo de formação direcionada a esses profissionais, já que pela primeira vez na história do município eles estão passando por cursos antes de começarem a atuar.

O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté, Vitor Reis, explicou que a eficácia do processo de formação, pelo qual os guardas estão passando, já pode ser comprovada na atuação prática dos profissionais.

Em uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, ocorrida na Avenida Araraquara próximo à rotatória Jardim Cruzado, na última semana, os novos Guardas Wellington, Brandão e Juliano atuaram de forma extremamente preparada. Vitor Reis explicou que nessa ocorrência eles colocaram em prática exatamente o que aprenderam no curso de formação: "Uma moto colidiu na traseira de um carro e imediatamente os GCMs fizeram o atendimento ao motociclista que estava ao solo, prestando os primeiros atendimentos pré-hospitalares até a chegada da ambulância. Enquanto isso, uma outra equipe da GCM dava apoio e orientava o trânsito no local, para evitar outro possível acidente".

A primeira fase do curso de formação para os GCMs de Ibaté foi realizada na Academia Municipal no Jardim América e no Centro de Referência da Melhor Idade. Os novos Guardas passarão, agora, pela segunda fase do curso com enfoque na parte burocrática importante para a Guarda Municipal.

