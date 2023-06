Novo Terminal Rodoviário de Ibaté é inaugurado

Crédito: divulgação

No último sábado (24) a Prefeitura de Ibaté realizou a cerimônia de inauguração oficial do novo Terminal Rodoviário.

O descerramento da placa inaugural antecedeu o desfile cívico-militar. Ao término do desfile, a população pode comparecer e visitar as instalações da nova rodoviária. “Mais uma obra histórica para a nossa cidade. É uma obra que Ibaté precisava. É um marco significativo do progresso da nossa cidade, que vem crescendo a cada dia”, destacou o prefeito.

Além do prefeito Zé Parrella, a cerimônia contou com a presença do presidente da Câmara, Horácio Sanchez; da vice-prefeita Ivani Almeida da Silva; da ex-prefeita Lu Spilla; do ex-prefeito e secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Alessandro Rosa; dos vereadores Valentim Fargoni, Marino Motos, Waldir Siqueira e Ivan Lins; e demais autoridades de Ibaté e região.

Leia Também