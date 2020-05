Nove pacientes foram recuperados da covid-19 em Ibaté

Crédito: Pixabay

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza nesta quarta-feira (27), através do Boletim nº 73, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

Nas últimas 24 horas, mais 03 (três) exames foram divulgados por instituto credenciado no Ministério da Saúde, sendo todos negativos para Covid-19. Dois pacientes procuraram unidades de saúde apresentando síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Eles tiveram colhidos exames de swab e foram internados em hospitais de referência da região. Outras 06 (seis) pessoas também colheram exame para Covid-19 e aguardaram o resultado em isolamento domiciliar

Portanto, Ibaté registra 18 (dezoito) casos positivos, com 08 (oito) pacientes em isolamento domiciliar; 01 (um) paciente em internação; e 09 (nove) recuperados; 92 (noventa e dois) resultados negativos; e 20 (vinte) suspeitos em isolamento domiciliar aguardando resultados de exames.

