Novas tarifas de pedágio entram em vigor nas rodovias da Ecovias Noroeste Paulista

Conforme estipulado no contrato de concessão com o Governo do Estado de São Paulo, as tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Ecovias Noroeste Paulista serão reajustadas a partir da meia-noite de quinta-feira, 1º de maio de 2025.

O reajuste foi aprovado pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 17 de abril de 2025. As tarifas foram atualizadas com base na variação de 5,48% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado entre março de 2024 e março de 2025.

Usuários que utilizam TAGs de pagamento automático terão 5% de desconto sobre os novos valores. Confira abaixo as novas tarifas para veículos de passeio:

Praça de Pedágio Rodovia Valor Atual (R$) Araraquara Rodovia Washington Luís (SP-310) 21,90 Agulha Rodovia Washington Luís (SP-310) 13,20 Catiguá Rodovia Washington Luís (SP-310) 19,00 Dobrada Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) 10,80 Taiuva Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) 9,80 Colina Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) 11,20 Jaboticabal Rodovia Carlos Tonanni (SP-333) 16,90 Itápolis Rodovia Laurentino Mascari (SP-333) 9,40 Pirangi Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351) 12,30 Monte Alto Rodovia Orlando Chesini Ometto (SP-323) 7,50

Os valores são válidos exclusivamente para veículos de passeio. Para demais categorias (como ônibus, caminhões e motocicletas), a tabela de preços segue critérios específicos conforme o número de eixos e categoria.

