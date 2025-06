Night Glow e Festival Gospel prometem uma noite de sábado mais que especial em Ibaté

Night Glow - Crédito: divulgação

As comemorações pelos 132 anos de Ibaté continuam neste sábado (29) com uma programação especial que promete encantar e emocionar a população.

A partir das 18h, a cidade será iluminada pelo espetáculo do Night Glow, com os tradicionais balões iluminados, que acontecerá na Pirâmide da Mata do Alemão, após uma carreata da equipe de balonismo.

E para tornar a noite ainda mais especial, será realizado o 1º Festival Gospel de Ibaté, reunindo bandas das igrejas evangélicas da cidade em uma grande celebração de fé e louvor.

O evento marca um momento de união e espiritualidade para os ibateenses, com apresentações que exaltam a música cristã em suas diversas expressões.

O prefeito Ronaldo Venturi convida toda a população para participar.

“Será uma noite inesquecível, com muita emoção, luz e fé. Pensamos em cada detalhe para celebrar esse momento com todas as famílias de Ibaté.

Convido a todos para estarem conosco na Pirâmide da Mata do Alemão e viver essa experiência única.”

A noite de sábado será uma experiência perfeita de visual com os balões e a espiritualidade com o festival, reforçando o espírito de união e celebração que marca os 132 anos da cidade.

Leia Também