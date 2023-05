Neste domingo tem corrida de Velocross em Itirapina

Neste domingo (dia 7) será de muita agitação e esporte radical em Itirapina com o GP MX Arena Race, a corrida de Velocross organizada pela equipe Boy Promoções e Eventos e com o apoio da Prefeitura de Itirapina.

O evento acontecerá na pista de Velocross localizada no Bairro Vale Verde (ao lado da Pista de Skate), com treinos no sábado (06), das 14h às 17h30, e no domingo (07), das 9h às 11h. As provas também acontecem no domingo (07), a partir das 11h30 e as 15 horas Show com 80 Rock´s.

A corrida conta com, aproximadamente, 70 pilotos de toda a região, que competirão em 08 categorias: MX 2, MX Gold, Intermediária Livre, Sênior 35, Sênior 45, Nacional Gold, Nacional Amador e Prata da Casa CG.

“Começamos a prática do esporte na primeira gestão da Prefeita Dona Graça e estamos muito animados. O evento é uma solicitação antiga dos pilotos e praticantes do esporte radical, fomenta o lazer e o turismo, por trazer atletas de fora”, disse o secretário municipal de Turismo e Meio Ambiente, Beto Zoom.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (14) 99709-2239.

