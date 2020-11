Natal de Ibaté tem luzes e presépios

Praça Central de Ibaté está decorada - Crédito: São Carlos Agora

Uma missa, celebrada na igreja Matriz São João Evangelista pelo Bispo Auxiliar da Diocese de São Carlos, Dom Eduardo Malaspina e pelo padre Edson Ap. Franco de Godoy, marcou o início das celebrações natalinas em Ibaté, no último fim de semana.

Com a presença do Prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, da primeira-dama Lu Spilla e demais autoridades, durante a celebração foram abençoadas as duas imagens do Menino Jesus, que compõem os tradicionais presépios da cidade. Após a bênção, as imagens foram levadas em procissão até as manjedouras dos dois presépios.

Respeitando as restrições e os cuidados necessários para enfrentamento à pandemia de Covid-19, do lado direto do altar da igreja Matriz foi montado e está aberto para visitação o presépio artesanal mecanizado do ibateense, Angelo Perruci Neto, mais conhecido como Sr. Angelim, e de seu amigo Diomar Mariotto. Desde 1974, o presépio faz parte da tradição natalina da cidade, com suas engrenagens e mecanismos que dão movimento e luz ao cenário.

Já na Praça da Matriz está o presépio em tamanho natural, que desde 2007 é montado em Ibaté, além da abundante iluminação de natal com suas cores e formas que se estendem pelas ruas centrais da cidade. Dom Eduardo Malaspina, destacou em homilia, que ver Ibaté tão bonita e iluminada para o Natal deve servir para lembrar-nos da graça de Deus e, assim, não permitir que a escuridão tome conta das nossas vidas.

Em discurso, após a celebração da missa, Zé Parrella lembrou que 2020 foi um ano atípico, marcado pela pandemia do novo Coronavírus, o que impossibilitou que Ibaté tivesse os shows e as outras atrações natalinas. "Foi um ano de provações. Mas com fé em Deus chegamos até aqui com a esperança de que o Ano Novo possa ser melhor e que consigamos exterminar esse vírus que nos assusta. Não posso deixar de agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a todos vocês que rezaram pela minha saúde quando eu estava com Covid-19. Tenho, também, que agradecer por me darem a oportunidade de continuar governando a nossa Ibaté por mais quatro anos".

Zé Parrella exaltou, ainda, todos os funcionários públicos, que se dedicam diariamente em prol da cidade. "Aliás, os enfeites de final de ano só existem porque nossos servidores públicos municipais nos ajudam a montar tudo o que vemos aqui. Para finalizar, desejo, do fundo do meu coração, um Feliz Natal e que o Novo Ano seja de muitas realizações, saúde e alegrias e que nele possamos estar juntos novamente!", finalizou.



