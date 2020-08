Na fase vermelha, Itirapina intensifica fiscalização na represa do Broa

Crédito: Divulgação/PM Itirapina

O último final de semana foi de muito trabalho para a Força-Tarefa, formada pela Secretaria Municipal da Saúde (Vigilância em Saúde), Defesa Civil e Polícia Militar em Itira´pina. As ações foram intensificadas na região do Jardim Nova Itirapina, a mais populosa do município, no Balneário Santo Antonio - Broa e na área rural próxima do Distrito de Itaqueri da Serra, em locais que haviam diversas denúncias de aglomerações. Na noite de sábado (1), após denúncia pelo 190, a Força-Tarefa também pós fim às festinhas de bairro, inclusive com autuações.

Os trabalhos deverão continuar nos próximos dias, em horários e locais alternados, com autuações para pessoas sem máscaras, aglomerações e estabelecimentos empresariais funcionando em desacordo com as leis e decretos em vigor. O objetivo é evitar o aumento dos casos de Covid-19 (Novo Coronavírus). O balanço parcial das autuações será divulgado em breve.

Itirapina, por determinação decreto estadual, continua na fase vermelha, ou seja, está permitido somente serviços essenciais. Vale reforçar que os decretos do Governo Estadual e as leis em vigor preveem multas de ordem de R$ 500,00 para pessoa física e mais de R$ 5 mil para pessoas jurídicas, além de processos judiciais.

