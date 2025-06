Multidão acompanha Desfile Cívico histórico em comemoração aos 132 anos de Ibaté

Banda do Tiro de guerra - Crédito: Nelcione Paixão

Ibaté viveu um domingo de muita emoção e civismo com a realização do tradicional Desfile Cívico em comemoração aos 132 anos da cidade.

O evento, que teve como tema "igualdade racial", reuniu milhares de pessoas ao longo da Avenida São João, em uma grande celebração da história, cultura e tradições.

Participaram do desfile as escolas municipais e estaduais, entidades assistenciais, culturais e sociais, além de bandas marciais da cidade e da região, que levaram música, coreografias e mensagens de cidadania, inclusão e respeito à diversidade.

Diversas autoridades também prestigiaram o evento, entre elas os vereadores Pastor Gilmar Santos, Professor Hícaro Costa, Ivani do Cruzado, Jaque Motta, Joninha do Mel, Val Construtor e a presidente da Câmara, Viviane da ONG.

Também estiveram presentes o prefeito de São Carlos, Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso, as deputadas estaduais Márcia Lia e Fabiana Bolsonaro, o deputado federal Adilson Barroso, assessor do deputado estadual Carlão Pignatari, Fabrício Vanzelli, e o ex-prefeito de Porto Ferreira e atual coordenador de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Rômulo Rippa. Os secretários municipais, o ex-diretor presidente da Anvisa e ex-secretário de saúde de Ibaté e de S. Carlos, Dirceu Barbano, além de autoridades militares e outras lideranças regionais, também acompanharam a celebração.

Um dos momentos mais emocionantes foi a entrega de um colar ao prefeito Ronaldo Venturi e ao vice-prefeito Damião Sousa, realizada pelo indígena Andrei Fernando Quatrini (Nhandeuwa Gwaçu), da etnia Tupi Guarani, Aldeia Tabaçu Reko Ypy. Ambos receberam homenagens que simbolizam o respeito e o compromisso com a valorização da cultura indígena.

O prefeito Ronaldo Venturi agradeceu a participação popular e destacou a importância do momento.

“Foi um dia muito especial para nossa cidade. Ver as famílias, as crianças, as autoridades e toda a comunidade reunida celebrando os 132 anos de Ibaté é motivo de muito orgulho. Estamos trabalhando para construir uma cidade cada vez melhor para todos. Aproveito para agradecer todos os servidores públicos e secretarias envolvidas, em especial a Secretaria de Educação que cuidou com tanto carinho da idealização e organização deste desfile".

O vice-prefeito Damião Sousa, também celebrou o sucesso do desfile.

“Foi um momento de integração, celebração e de muito respeito à nossa história e às nossas raízes. Só temos a agradecer a todos que contribuíram para o sucesso desse grande evento".

As festividades continuam no próximo final de semana e a programação completa pode ser acessada nas redes sociais da Prefeitura de Ibaté.

