Crédito: Colaborador

Na tarde deste sábado (29), um veículo Fiat Uno capotou na estrada vicinal que liga Ribeirão Bonito a Trabiju. Equipes de resgate foram acionadas e a ambulância chegou rapidamente ao local para prestar socorro à vítima.

A Polícia Militar e a Defesa Civil também estiveram presentes, auxiliando na ocorrência. A condutora do veículo sofreu ferimentos graves. As causas do acidente serão apuradas.

