Mulher sofre ferimentos graves após ser agredida pelo filho

Imagem de raio-x mostra fraturas sofridas pela mulher - Crédito: SCA

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após agredir a própria mãe, de 55 anos, e o irmão, de 20 anos, durante uma briga familiar ocorrida no início da tarde deste domingo (29), no bairro Jardim Mariana, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas inicialmente para atender uma denúncia de agressão em uma residência. Ao chegarem ao local, encontraram a mulher sendo socorrida por uma equipe de ambulância, com sangramento intenso e graves lesões na cabeça. No imóvel, havia marcas de sangue na garagem.

Ainda segundo o registro policial, o irmão do suspeito — que possui deficiência física e intelectual — relatou que houve uma discussão entre ele e o agressor. Durante o desentendimento, a mãe tentou intervir para conter a briga, momento em que passou a ser atacada com múltiplos golpes, inclusive com o uso de um objeto contundente, atingindo principalmente a região da face e da cabeça. O irmão também foi agredido com um soco no rosto e sofreu uma queda, resultando em ferimento em um dos pés.

A vítima foi encaminhada ao hospital municipal de Ibaté, onde os médicos constataram fraturas no maxilar, clavícula e região occipital, além de suspeita de traumatismo cranioencefálico. Devido à gravidade do quadro, ela foi transferida para a Santa Casa de São Carlos, onde permanece internada.

O suspeito admitiu à polícia que se envolveu na discussão e confirmou ter agredido a mãe utilizando as próprias mãos e um rodo, alegando que não teve intenção de matá-la. Ele foi detido e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio e lesão corporal, e a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, devido à gravidade das agressões e ao risco de novos episódios de violência.

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