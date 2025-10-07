(16) 99963-6036
Mulher que perdeu o marido em acidente na Washington Luís recebe alta médica

07 Out 2025 - 08h39Por Da redação
Nathielly Araújo Souza Belarmine - Crédito: divulgaçãoNathielly Araújo Souza Belarmine - Crédito: divulgação

A Santa Casa de Araraquara anunciou nesta segunda-feira (6) que Nathielly Araújo Souza Belarmine, de 24 anos, recebeu alta hospitalar e voltou para o convívio familiar em Taquaritinga, sua cidade natal. Ela foi a única sobrevivente do trágico acidente ocorrido no domingo (5), por volta das 17h, na Rodovia Washington Luís (SP-310), que tirou a vida de seu marido, Rafael Belarmine, de 35 anos.

O casal, casado há apenas dez dias, retornava de viagem de lua de mel no litoral paulista quando um tronco de árvore em chamas caiu sobre o carro em que estavam, no km 264 da rodovia, entre Araraquara e Taquaritinga. O impacto foi fatal para Rafael, que ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Nathielly foi socorrida com ferimentos leves e levada à Santa Casa de Araraquara.

Em nota, o hospital informou que a jovem apresentou bom estado geral, com tomografia de crânio sem alterações agudas e sem necessidade de internação ou intervenção cirúrgica. No primeiro boletim médico, havia a suspeita de politrauma, mas os exames posteriores descartaram lesões graves.

O corpo de Rafael Belarmine está sendo velado desde a noite desta segunda-feira (6) nas dependências da Câmara Municipal de Taquaritinga. O sepultamento está previsto para as primeiras horas da manhã desta terça-feira (7).

