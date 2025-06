Mulher que foi atropelada na WL é identificada

Compartilhar no facebook

Mulher morre atropelada na rodovia Washington Luís

A mulher que morreu após ser atropelada na madrugada desta sexta-feira (13) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 175, em trecho da zona rural de Rio Claro, foi identificada. A vítima foi identificada como Edneia Carneiro de Souza e tinha 50 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu por volta das 1h50, no sentido capital-interior. O motorista de um Chevrolet Onix relatou que foi surpreendido pela mulher, que teria entrado repentinamente na pista, possivelmente tentando atravessar em direção ao canteiro central. Ele afirmou que não teve tempo de frear para evitar o impacto.

Policiais rodoviários que atenderam à ocorrência informaram que o veículo apresentava danos na parte frontal direita — capô, para-choque e para-brisa foram afetados. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele também estava com a habilitação válida e a documentação do carro em ordem.

Ainda de acordo com os policiais, Edneia estava acompanhada por um homem, que contou ter desistido de atravessar a rodovia devido ao movimento intenso de veículos. Ele relatou que a mulher insistiu em seguir e acabou sendo atingida pelo carro.

O acidente ocorreu nas proximidades de uma passarela para pedestres existente no local.

O Instituto de Criminalística realizou a perícia na pista, e o corpo de Edneia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro, onde foi identificado por familiares com base em características como cor do cabelo, tatuagens e roupas.

