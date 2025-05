Mulher perde batalha contra o câncer e morte comove cidade da região

Esposo quem deu a triste notícia nas redes sociais: "Acabei de perder a mulher mais forte que conheci" - Crédito: arquivo pessoal

A cidade amanheceu de luto nesta quarta-feira (21) com a triste notícia do falecimento de Marina Fernandes Takatsui, de 36 anos. Ela morreu às 16h30 no Hospital São Francisco, após enfrentar uma longa e corajosa luta contra o câncer.

Diagnosticada em 2021, Marina desafiou todas as previsões médicas. Segundo seu esposo, ao receber o diagnóstico, os médicos estimaram uma expectativa de vida de apenas seis meses. No entanto, com força de vontade e o apoio constante da família, Marina superou as expectativas e viveu por mais de três anos após o diagnóstico.

“Acabei de perder a mulher mais forte que conheci nessa terra e tive o prazer de compartilhar a vida junto desde 2021”, declarou, emocionado, seu companheiro.

Uma perda sentida por toda a cidade

Muito conhecida em Araraquara, Marina era admirada por sua alegria contagiante, generosidade e pela maneira leve com que enfrentava os desafios. Sua morte causou grande comoção nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens e relembraram momentos marcantes ao seu lado.

A luta pela vida

Durante o tratamento, Marina enfrentou várias complicações, incluindo problemas renais, que se intensificaram nas últimas semanas. Apesar disso, nunca perdeu a esperança nem a vontade de viver, sendo fonte de inspiração para todos que a acompanhavam.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer é uma das principais causas de morte no país. Para o triênio 2023-2025, estima-se que o Brasil registre cerca de 704 mil novos casos por ano. A história de Marina reforça a importância do diagnóstico precoce, do apoio familiar e da força emocional durante o enfrentamento da doença.

Homenagens e legado

As homenagens a Marina têm sido constantes. Nas redes sociais, multiplicam-se mensagens de carinho, saudade e admiração pela mulher forte e inspiradora que ela foi. Seu legado de amor, coragem e resiliência continuará a motivar aqueles que enfrentam batalhas semelhantes.

Despedida

O velório de Marina Fernandes Takatsui será realizado nesta quinta-feira (22), no Memorial Fonteri – Unidade II, localizado na Avenida Portugal, 1050, em frente ao Cemitério São Bento. A cerimônia ocorrerá das 14h às 16h. Logo em seguida, será realizada a cremação no Crematório Bom Jesus.

Com informações do site Araraquara Agora

