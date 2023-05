Mulher morre em acidente envolvendo moto e bitrem

Crédito: Reprodução Araraquara Agora

Um acidente de trânsito gravíssimo terminou com a morte de uma mulher e deixou um homem gravemente ferido na noite desta sexta-feira (19), em Araraquara. Os dois estavam em uma moto que foi atingida por uma carreta bi-trem.

A colisão foi no final da Avenida Alberto Benassi, a via que liga o Shopping Jagaguá a Rodovia Washington Luís, perto do trevo que dá acesso de um lado ao Posto Pau Seco e, do outro, a empresa Lupo.

Ainda não há informações a respeito de como aconteceu o acidente. A rotatória tem vários acessos e saídas e em um desses os dois veículos colidiram. A moto foi parar embaixo de um dos eixos da carreta. A mulher morreu na hora. O homem, que pilotava a moto, foi resgatado em estado gravíssimo e levado para o hospital. A identidade deles ainda é desconhecida.

O Araraquara Agora acompanha o caso. A Polícia Rodoviária foi chamada e faz a preservação do local para o trabalho da Polícia Científica.

