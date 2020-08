Mulher morre em acidente de moto na rodovia Washington Luis

Crédito: Grupo Rio Claro

Uma mulher de 42 anos morreu no final da tarde desta sexta-feira (31) em um acidente de moto na rodovia Washington Luis (SP-310), na altura do município de Santa Gertrudes.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), Karina Martins Alem Neves, de 42 anos, seguia no sentido Rio Claro, quando por motivos ainda desconhecidos, colidiu contra um caminhão que estava parado no acostamento.

A equipe de socorristas da Eixo-SP esteve no local e encaminhou a vítima até a Santa Casa de Rio Claro, mas Karina não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

