Idosa morre carbonizada em Dourado; filho é suspeito

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Reprodução

Um caso trágico chocou os moradores de Dourado na tarde desta terça-feira (22). De acordo com as primeiras informações, uma mulher foi morta pelo próprio filho, que em seguida teria ateado fogo na residência da família, localizada na rua Demétrio Calfati.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos foi acionado e está no local atendendo a ocorrência, que ainda está em andamento. As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pelas autoridades.

A identidade da vítima e do suspeito ainda não foi divulgada oficialmente. Equipes da Polícia Militar e da perícia também foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

O portal SCA acompanha o caso de perto e trará novas informações assim que forem confirmadas.

Leia Também